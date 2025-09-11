"Non dobbiamo legare questa stagione a quelle precedenti di Inzaghi, ora inizia un nuovo capitolo. L'Inter è un pochino più a fine ciclo della Juve". Così Massimo Marianella, parlando a Sky Sport, del nuovo corso nerazzurro targato Cristian Chivu.

"In corso d'opera, il club dovrà fare delle riflessioni perché 4-5 giocatori l'anno prossimo andranno sostituiti adeguatamente. Parlo di Mkhitaryan, Acerbi e Calhanoglu. Non sarà facile per quello che hanno dato", ha aggiunto il giornalista. Prima di parlare dell'ultima novità arrivata dal mercato: "Alla rosa è stato aggiunto un Akanji straordinario, un giocatore che per me farà la differenza. Giocherà il derby d'Italia anche se avrà fatto solo un paio di allenamenti".