"Non dobbiamo legare questa stagione a quelle precedenti di Inzaghi, ora inizia un nuovo capitolo. L'Inter è un pochino più a fine ciclo della Juve". Così Massimo Marianella, parlando a Sky Sport, del nuovo corso nerazzurro targato Cristian Chivu.
"In corso d'opera, il club dovrà fare delle riflessioni perché 4-5 giocatori l'anno prossimo andranno sostituiti adeguatamente. Parlo di Mkhitaryan, Acerbi e Calhanoglu. Non sarà facile per quello che hanno dato", ha aggiunto il giornalista. Prima di parlare dell'ultima novità arrivata dal mercato: "Alla rosa è stato aggiunto un Akanji straordinario, un giocatore che per me farà la differenza. Giocherà il derby d'Italia anche se avrà fatto solo un paio di allenamenti".
Sezione: News / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 22:08
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari
Altre notizie - News
Bookies - Mourinho, futuro in Italia? In lavagna anche il ritorno all'Inter e il 'derby nerazzurro' con l'Atalanta
Bertoni: "Il centrocampo del Napoli è il più forte insieme a quello dell'Inter". Poi parla dell'arrivo di Dzeko a Firenze
Champions League, i club potranno sostituire nella prima fase un giocatore nelle liste UEFA per infortunio grave
Marianella: "Akanji straordinario, farà la differenza. In estate andranno sostituiti adeguatamente 4-5 giocatori"
Donnarumma sposa il City ma non dimentica il PSG: "Sollevare la Champions è stata un'emozione unica"
Coppa Intercontinentale 2025, confermato il format dell'anno scorso: si parte con Pyramids FC-Auckland City
Altre notizie
Venerdì 12 set
Giovedì 11 set
- 23:47 Gagliardini resta in Serie A, accordo trovato: l'ex Inter riparte da Verona
- 23:39 Atalanta, riecco Lookman: atteso a Zingonia per un confronto con Juric. Convocato contro il Lecce?
- 23:32 Bookies - Mourinho, futuro in Italia? In lavagna anche il ritorno all'Inter e il 'derby nerazzurro' con l'Atalanta
- 23:18 Bertoni: "Il centrocampo del Napoli è il più forte insieme a quello dell'Inter". Poi parla dell'arrivo di Dzeko a Firenze
- 23:04 Onana sposa il Trabzonspor e ritrova Skriniar come avversario: "Pronto per questo genere di sfide"
- 22:50 Calori: "Inter principale antagonista del Napoli. Ma occhio alla Juve: è tosta"
- 22:36 Champions League, i club potranno sostituire nella prima fase un giocatore nelle liste UEFA per infortunio grave
- 22:22 Chivu vs Tudor, 5 precedenti tra campo e panchina: il bilancio sorride al romeno
- 22:08 Marianella: "Akanji straordinario, farà la differenza. In estate andranno sostituiti adeguatamente 4-5 giocatori"
- 21:52 Akanji: "L'Inter è un top club d'Europa, voglio vincere. Tre compagni mi hanno scritto subito, la maglia di Vieiri..."
- 21:38 Donnarumma sposa il City ma non dimentica il PSG: "Sollevare la Champions è stata un'emozione unica"
- 21:24 GdS - Verso Juve-Inter, a centrocampo si rivede Mkhitaryan dal 1'. Esordio per Akanji
- 21:10 Colombo per Juventus-Inter: con lui solo vittorie per i nerazzurri, fino a quella sera a Bologna...
- 20:56 Coppa Intercontinentale 2025, confermato il format dell'anno scorso: si parte con Pyramids FC-Auckland City
- 20:42 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 20:28 Di Livio: "L'Inter ha già perso una gara, perdendone un'altra partirebbero le polemiche". Poi dice la sua sullo Scudetto
- 20:14 Juventus, Tudor: "L'Inter è una grande squadra, ha giocatori maturi. Questa partita vale più di tre punti"
- 20:00 Esposito: "C'è stata una trattativa con il Parma, su di me anche club esteri. Ecco perché ho scelto il Cagliari"
- 19:45 Mutu: "Juve offensivamente più completa dell'Inter. Confido in Chivu, ma servirà un percorso"
- 19:30 Cauet: "Di Gregorio tra i più forti al mondo. Rimpianto Inter? Dico che..."
- 19:15 Akanji, voglia di Inter: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta"
- 19:00 Rivivi la diretta! MENO DUE a JUVE-INTER, riecco LAUTARO! AKANJI in, SUCIC out? Chivu riflette. E dal MERCATO...
- 18:49 Prati ammette: "Esposito mi ha impressionato, vedo tutti i giorni il suo grande talento"
- 18:35 Luis Henrique alla scoperta dell'Italia: weekend di relax sulla Costiera Amalfitana
- 18:21 Ipotesi Milan-Como a Perth, la UEFA: "Ci sono molte questioni da risolvere. Non è stata presa alcuna decisione"
- 18:07 Glionna dopo il 4-1 sull'Hibernian: "Vittoria importante, ma la qualificazione è ancora aperta"
- 17:53 UFFICIALE - Niente San Siro, la UEFA annuncia: la finale di Champions League 2026/27 sarà al Metropolitano di Madrid
- 17:39 Ghoulam: "L'Inter meritava di vincere qualcosa lo scorso anno, ora con Chivu è un'incognita"
- 17:25 Juve, Cambiaso prima del derby d'Italia: "Siamo pronti e carichi. Tudor? Ci fa correre parecchio"
- 17:10 Nainggolan: "Derby d'Italia, vince l'Inter. Inzaghi? Uno scudetto in quattro anni con quella squadra è troppo poco"
- 16:56 CF - Serie A e questione stadi: la Lega propone il nome di Lorenzo Vitali come figura di supporto
- 16:42 Serena: "Inter e Juve, nuovo corso senza spese folli. Hanno fatto un mercato abbastanza simile, senza squilli"
- 16:28 Qui Juventus - Allenamento a parte per Conceicao e Miretti. Domani alle 15 la conferenza di Tudor
- 16:14 Player of the Month di agosto, il premio va a Yildiz: superati Thuram e Nico Paz
- 16:00 Juve, Openda scalpita: "Pronto per il derby d'Italia. Mi aspetto una partita intensa"
- 15:45 Sky - Verso Juve-Inter, possibile chance per Akanji. A centrocampo in quattro per tre maglie
- 15:30 Milan, Gabbia e i derby: "L'anno scorso siamo stati più bravi noi. Ma per l'Inter parlano i risultati"
- 15:16 MVP di agosto in casa Inter, svelati i quattro giocatori candidati: aperte le votazioni
- 15:06 Juve, niente derby d'Italia per Zhegrova: "Ho parlato con Tudor, non prenderò parte alla partita con l'Inter"
- 14:48 Chivu in conferenza alla vigilia del Derby d'Italia: appuntamento anticipato alle 13:30
- 14:34 Inter Women a valanga sull'Hibernian, Piovani: "Grande prestazione, il gol preso unico neo"
- 14:20 CF - Champions League in chiaro, scelto il match di mercoledì sera su TV8
- 14:06 OM, De Zerbi su Pavard: "E' arrivato con grande entusiasmo, mi aspetto che sia il giocatore che conosciamo"
- 13:54 Pavard: "Vinto lo scudetto nel miglior club d'Italia. De Zerbi vulcanico? Non avete mai visto Inzaghi. L'OM e Rabiot..."
- 13:38 Chelsea, la FA ha presentato 74 capi d’accusa per violazioni commesse durante l’era Abramovich: la posizione del club
- 13:24 La Repubblica - San Siro, pressioni del Milan su Forza Italia? Nel frattempo spunta un nuovo piano B
- 13:18 Sky - Verso Juve-Inter, Lautaro è rientrato alla Pinetina: oggi seduta a parte, da domani lavorerà con il gruppo
- 13:10 Di Canio: "Scudetto? Napoli in pole, ecco perché. L'Inter deve ritrovare fame. Ma sul mercato..."
- 12:56 Costacurta: "Champions? L'Inter punterà allo Scudetto, tra le italiane ai quarti vedo solo il Napoli"
- 12:42 TS - Juve-Inter, Sucic al posto di Mkhitaryan? Non per forza: potrebbe star fuori un altro centrocampista
- 12:28 Sala: "La delibera sulla vendita di San Siro a Inter e Milan approderà in giunta settimana prossima"
- 12:14 Ordóñez resta sul vago: "Futuro dopo il Mondiale? Non lo so. Ora è il momento di lavorare per il Bruges"
- 12:00 -2 a JUVE-INTER, due DUBBI di FORMAZIONE per CHIVU. Un TOP e una SCOMMESSA per la DIFESA del FUTURO
- 11:45 Velasco: "All'Inter c'era confusione. Non ho mai capito cosa volesse Moratti da me"
- 11:30 fcinInter alla ricerca degli eredi di Acerbi e De Vrij: sondato il mercato tedesco, tre nomi sul taccuino
- 11:16 GdS - La Thu-La non si tocca, ma Esposito e Bonny soffiano forte
- 11:02 Boninsegna: "La Juve è favorita per due motivi. Ma per lo scudetto vedo il Napoli davanti all'Inter"
- 10:48 GdS - Roma, anche Koné tra i sacrificabili: per il FFP servono 90 milioni dalle cessioni
- 10:34 CdS - C'era una volta il Thuram decisivo nei big match. Lo scorso anno...
- 10:20 Capello: "Scudetto? Juve già avanti rispetto alle prime griglie. Chivu deve fare come me al Milan"
- 10:06 Zenga: "Juve-Inter? Ne ricordo due su tutti. Vi racconto come nacque l'Uomo Ragno. E a Chivu consiglio di..."
- 09:52 Qui Juventus - Conceiçao e Miretti a parte: la prudenza resta massima
- 09:38 TS - Lookman dal mirino Inter a quello Juve? Il colpo può arrivare già a gennaio perché...
- 09:24 TS - Vlahovic, pronta la 'marottata' a giugno? Solo se l'Inter si priverà di un big in attacco
- 09:10 GdS - Lookman, fine della telenovela? Juric potrebbe convocarlo per la prossima
- 08:56 GdS - Nazionali: nerazzurri impiegati il doppio rispetto ai bianconeri, ma c'è il ko di Conceiçao
- 08:42 Felipe Melo: "L'Inter resta la più forte, Chivu sta provando a tracciare una nuova linea. De Boer stava sulle palle a tutti, Tudor non mi fa impazzire"
- 08:28 TS - Upamecano a zero, l'Inter tenta il colpo per raccogliere l'eredità di Acerbi
- 08:14 GdS - Verso la Juve: due dubbi per Chivu. Akanji dal 1'? E a centrocampo...