Allenamento oggi in casa Juventus in vista della sfida contro l’Inter. Francisco Conceicao e Fabio Miretti hanno lavorato a parte, dunque entrambi restano in dubbio per il match di sabato. Domani alle 15 è invece prevista la conferenza stampa del tecnico bianconero Igor Tudor.

Questo il report pubblicato dal sito ufficiale: "Terminata la pausa Nazionali, si avvicina sempre più il ritorno in campo della Juventus, impegnata alla Continassa in questi giorni per preparare la sfida casalinga contro l’Inter; match valido per la 3^ giornata di Serie A, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium.

In mattinata al JTC, mister Tudor e il suo staff hanno svolto con il gruppo lavoro finalizzato alla preparazione del derby d’Italia.

Domani, giorno di vigilia, l’appuntamento invece è alle ore 15:00 con la conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Inter da parte dell’allenatore bianconero - da poter seguire come sempre anche in diretta streaming, previa registrazione, sul nostro sito".