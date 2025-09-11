Intervenuto a margine dell'evento 'Premio Gentleman Fair Play 2024-25', presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, Matteo Gabbia è stato stuzzicato con una domanda relativa alla rivalità cittadina con l'Inter, squadra contro cui il Milan è rimasto imbattuto in cinque gare tra tutte le competizioni nella passata stagione: "Contro di loro è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi", le parole del difensore rossonero riportate da MilaNews.it.