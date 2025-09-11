Intervenuto a margine dell'evento 'Premio Gentleman Fair Play 2024-25', presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, Matteo Gabbia è stato stuzzicato con una domanda relativa alla rivalità cittadina con l'Inter, squadra contro cui il Milan è rimasto imbattuto in cinque gare tra tutte le competizioni nella passata stagione: "Contro di loro è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi", le parole del difensore rossonero riportate da MilaNews.it. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 15:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
