Dal palco della 30esima edizione del 'Premio Gentleman', Andrea Cambiaso parla così del clima che si respira nell'ambiente Juve a pochi giorni dal derby d'Italia con l'Inter, una partita alla quale l'azzurro non parteciperà in quanto squalificato: "Siamo pronti e carichi, Tudor ci fa correre parecchio, ci sta facendo allenare tanto - le sue parole -. Il premio? Fa ridere perché lo prendo da squalificato. Mi gratifica molto e mi aiuta a essere sempre un esempio in campo".