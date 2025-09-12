Intervistato da La Stampa, Aldo Serena fotografa Juventus-Inter di domani. "È troppo presto una partita del genere alla terza giornata dopo la pausa per le Nazionali con tanti giocatori reduci da lunghi viaggi. Bisognerebbe dare qualche paletto in più al computer prima del varo del calendario - dice Serena - La Juventus va collocata avanti nel pronostico dopo le due vittorie con Parma e Genoa, ottenute con un'idea antica di Juventus, un senso di ritorno al passato. Ho visto una squadra compatta, per certi aspetti ruvida, che cerca velocemente la verticalizzazione verso la porta avversaria. Senza fronzoli".

Dall'altra parte c'è l'Inter. "La vittoria con il Torino, soprattutto per la sua ampiezza, ha un po' illuso. Già nel primo tempo l'Inter aveva lasciato ampi spazi in almeno tre occasioni, i granata non ne hanno approfittato ma era percepibile questa distanza tra reparti. Chivu chiede un pressing più alto. Quindi è possibile che si apra qualche spazio alle spalle delle prime linee. Poi è necessario ritrovare Calhanoglu che era il trascinatore della manovra. Più in generale forse è mancato qualche acquisto. I nomi di Leoni, Koné e Lookman erano giusti. Ma non è arrivato nessuno. Un rinnovamento più ampio ci stava".