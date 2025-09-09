Presente oggi a Coverciano per il Premio Nereo Rocco, il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti per commentare i temi di attualità in casa rossoblu, compreso il rinnovo di contratto di Jhon Lucumí (uno dei tanti difensori accostati all'Inter): "Un gran bel giocatore, speriamo che resti con noi tanto tempo", il breve commento del dirigente degli emiliani. 

Data: Mar 09 settembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi
