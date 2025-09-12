"Le settimane sono state due ed è sempre particolare preparare le partite dopo la nazionale". Inizia così la conferenza stampa di Igor Tudor, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro l'Inter: "Le sensazioni sono belle e positive, abbiamo fatto due allenamenti insieme e domani mattina facciamo ancora qualcosa. Io mi sento bene e sono positivo".

Ha sentito Lilian Thuram? Yildiz e la squadra hanno le giuste motivazioni?

"Non ho sentito Thuram, con l'intervista avete fatto una bella cosa mandandomi Ciro (Ferrara, ndr). Le motivazioni non riguardano solo Yildiz, l'allenatore deve tenere alta la tensione. Poi in un anno tenere la motivazione alta con tutte le squadre può fare la differenza. Domani sarà una bella partita da giocare, spero che i nostri tifosi si divertano".

Che peso può avere questa partita?

"È la terza di campionato, dopo questa ne mancheranno altre 35".ù

Domani sarà un prova di maturità?

"Nessun esame, è solo una partita da giocare, un percorso ch sta facendo una squadra che in questi mesi ha sbagliato pochissime partite. È una partita importante perché si gioca contro l'Inter ed è bello, ma non c'è nessuna particolarità o che cambia. È bello affrontare e misurarsi contro una squadra che negli ultimi anni in Italia è la più forte".

Questa Juve è più forte?

"Sono sempre contento, lo ero prima e lo sono ora. Sono arrivati due ragazzi che ci danno una mano. Openda subito, Edon (Zhegrova, ndr) non subito perché viene da un lungo periodo senza giocare. Ora si deve riprendere fisicamente. Nelle prossime due non sarà convocato, poi da Verona lo mettiamo piano piano nella rosa. Openda invece sta bene, ha qualità e ci darà una mano".

Ha mai pensato ai due attaccanti?

"Sono tutti giocatori forti, ma abbiamo giocato sempre con un solo attaccante. Ora devo sfruttare al massimo la rosa e questo vuol dire anche giocare in modo diverso, ma ora questo modulo sta funzionando. Openda ha bisogno di spazio, David può giocare anche da seconda punta e Vlahovic può fare tutto".

Quante motivazioni ha Koopmeiners?

"Da quando sono arrivato ho ricevuto 10/15 domande su Koopmeiners... lasciamolo in pace. Ha fatto bene in queste due ultime partite e contro l'Atalanta ha fatto una partita di grande livello".

Come sta Vlahovic?

"Basta vedere i suoi numeri, nella sua vita non è mai stato così. Meglio di così non può stare".

Domani sarà contento se avrà visto cosa?

"Nella mia intervista ho detto anche che è una partita come le altre, non solo che vale poiù di 3 punti. Io mi aspetto di vedere le cose che alleniamo. Mi aspetto di giocare bene, poi le partite sono tutte da scoprire. Però ho visto una squadra concentrata".

Sulla sinistra giocherà Kostic? Poi ritrova Chivu che l'anno scorso le ha fatto lo sgambetto a Parma, può essere una motivazione in più?

"Ritrovare Chivu non vuol dire nulla. A sinistra possono Joao Mario, McKennie, Kostic e Cabal".

Openda può giocare a destra?

"Lui deve avere spazi. Yildiz e Conceicao stanno facendo un lavoro diverso, Openda può farlo solo se riparti in contropiede".

Come sta Bremer?

"Sta bene, penso che il suo livello si possa alzare".

Quali sono le condizioni di Conceicao? Chi può giocare sulla trequarti?

"Conceicao è da 50/50, vediamo domani. Openda può partire dall'inizio".

Sarà una partita speciale?

"Tutte le partite sono speciali".