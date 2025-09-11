Adrian Mutu è un doppio ex di Juventus-Inter e a Tuttosport racconta le due esperienze vissute. "A Torino è tutto organizzato. Scandito. Non lasciano mai nulla al caso. L'Inter? Beh, si può dire che sia differente l’impatto. L’ambiente è caloroso, quasi familiare. E ho trovato poi un gruppo molto unito. Erano momenti diversi, per due modi praticamente opposti. Però entrambi fortissimi".

"Credo che la Juve adesso abbia più soluzioni rispetto a un anno fa - prosegue Mutu -. Può cambiare interpreti e caratteristiche, ma non perde per questo motivo la sua efficacia. I nerazzurri rimangono una macchina oliata, ma forse un po’ più dipendente da coppie già collaudate. Direi che la Juventus è più completa, l’Inter invece mi sembra più automatizzata".

"Chi somiglia di più ad Adrian Mutu? Ne prendo due che hanno ruoli diversi. Parto dall’Inter e le rispondo con Barella. Ha grinta, ritmo, un’energia continua. Tra i bianconeri mi rivedevo prima in Fagioli: ha visione e intelligenza calcistica. Chivu? Ha fatto vedere cose importanti con la formazione Primavera, poi è andato al Parma. Il salto è enorme. Può diventare sicuramente pronto per i nerazzurri, ma occorrerà un percorso. Io comunque confido nelle sue capacità".