DAZN intervista Igor Tudor a pochi giorni dal Derby d'Italia. Quello contro l'Inter è un match molto sentito dal tecnico bianconero: "Questa partita vale più di tre punti, a me viene più facile preparare queste gare - ammette -. L'Inter è una grande squadra, ha giocatori già maturi, che arrivano con un bagaglio importante. Noi ci giochiamo le nostre carte, vogliamo andare con i nostri punti di forza e lavorare sui punti deboli. Poi vediamo chi sarà più bravo".

Tudor non si nasconde poi sull'obiettivo scudetto: "È ovvio che questa squadra può lottare per vincerlo. Io all'inizio di stagione in un paio di riunioni ho parlato della possibilità di vincere il campionato e degli obiettivi, poi chiudo la porta e non ne parlo più per tutta la stagione. Io parlo solo di cose concrete perché parlare di obiettivi non serve, bisogna raggiungerli non parlarne".