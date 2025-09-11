Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per presentare il prossimo derby d'Italia fra Juventus ed Inter, in programma sabato.

Chi ha più da perdere in Juventus-Inter?

"L'Inter. Ha già perso una partita. Perdendone già un'altra verrebbero fuori delle polemiche. E si allontanerebbe già dalla vetta. Vero che è presto, però un altro ko sarebbe già una notizia".

Questo Vlahovic è impossibile da togliere dal campo?

"Vlahovic deve continuare così. Con questa voglia, rabbia, concentrazione e con questa positività. Secondo me è molto positivo. Tudor ci sta lavorando bene e lui deve continuare, senza se e senza ma".

L'obiettivo della Juventus quest'anno qual è?

"Quello di provare a vincere lo Scudetto, per me è una squadra competitiva".

Questo Yildiz lo vede arrivare al livello dei giocatori della sua Juventus di un tempo?

"Come Del Piero, lo possiamo dire benissimo. Non sarà mai Del Piero magari, ma è un gioiello della squadra, un talento che sta crescendo molto. Mi piace tantissimo, ha umiltà e classe da vendere".

Tornando sullo Scudetto: il Napoli è più forte dell'anno scorso anche con l'assenza di Lukaku?

"Ha due squadre. Se l'anno scorso aveva gli uomini contati e ha vinto, quest'anno con due squadre sarà ancora più forte".