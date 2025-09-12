Cristian Chivu non vuole fare tabula rasa a livello tattico rispetto ai principi di gioco che l'Inter ha messo in campo con Simone Inzaghi alla guida. Il tecnico romeno lo puntualizzato oggi in conferenza stampa, alla vigilia di Juve-Inter: "Io non ho parlato di difettucci, ma di certezze. La squadra sa fare determinate cose - le sue parole -. Poi ho detto che dobbiamo togliere qualcosina che non mi era piaciuta. Devo essere coerente, anche avere l'intelligenza per capire cosa la squadra può fare. Non vogliamo perdere le certezze. Non sono qua per stravolgere anche perché è impossibile farlo. La squadra è sempre stata ai vertici del calcio italiano ed europeo in questi anni, bisogna solo aggiungere qualcosina per far rendere questa squadra. Per ritrovare passione e fiducia nei propri mezzi per portare avanti le stagioni. Dobbiamo trovare l'energia e gli stimoli giusti per raggiungere gli obiettivi".