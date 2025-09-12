Si fa spazio anche tra le colonne di Tuttosport il nome di Joel Ordóñez come possibile rinforzo dell'Inter per il futuro. La difesa è infatti l'unico reparto in cui non è arrivato un giocatore giovane nell'ultimo mercato estivo.

A fine stagione, infatti, l'Inter potrebbe avere l'obbligo di riscatto per Akanji, se verranno soddisfatte alcune condizioni. Il club potrebbe decidere comunque di prendere il centrale a 15 milioni, anche se certe clausole non dovessero scattare, perché a fine anno saluterà Acerbi e forse anche De Vrij e Darmian. Per quel che riguarda il profilo giovane piace invece proprio il 21enne ecuadoriano del Club Bruges, che sembrava molto vicino all'Olympique Marsiglia per 30 milioni più bonus, ma è poi rimasto in Belgio.

La valutazione del giocatore è però destinata ad alzarsi e la trattativa Jashari-Milan dimostra quanto sia complicato trattare coi belgi, anche se l'Inter ha buoni uffici (come dimostra anche l'affare Stankovic).

Altri due obiettivi si trovano invece in Germania e sono Dayot Upamecano, 27 anni ad ottobre e in scadenza a giugno col Bayern Monaco, benché con un ingaggio da 6 milioni circa a stagione. Il secondo è il 22enne greco Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg, 25 milioni di euro di valutazione.