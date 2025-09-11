Sarà Liverpool-Atletico Madrid, secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, la partita tra squadre estere scelta per la trasmissione in chiaro su TV8 mercoledì 17 settembre.

La gara tra i campioni d'Inghilterra e i colchoneros sarà in contemporanea con Ajax-Inter, in calendario alle 21 proprio come Liverpool-Atletico Madrid. I nerazzurri saranno in onda su Amazon Prime Video.