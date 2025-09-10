"Siamo partiti con il rinnovo di De Gea, poi Pioli, poi Fazzini, Viti e Dzeko e alla fine abbiamo condiviso con Pioli tutto il resto", ha detto Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina intervenuto in conferenza stampa al Viola Park dove ha fatto un punto sul mercato della Viola, citando alcuni ex Inter: "In nazionale Kean e Dzeko hanno fatto 3 gol per uno, questo ci riempie d'orgoglio e ci fa sentire completi" ha detto sul neo arrivato a Firenze, l'ex nerazzurro Edin Dzeko, prima di parlare anche dell'altra conoscenza dalle parti di Milano, Robin Gosens. Proprio sul tedesco svela: "Per Gosens abbiamo avuto un'offerta irrinunciabile, ma lui è troppo importante per questo gruppo".

Sempre relativamente al mercato, poi aggiunge:

"Per Comuzzo abbiamo avuto un'offerta enorme dall'Arabia, dove lo voleva fortemente Inzaghi, ma la sua è una scelta da rispettare, non era pronto per questa scelta di vita. Deve fare un ulteriore step e siamo felici che possa farlo con noi".