Dopo essere stato esonerato dai turchi del Fenerbahce, José Mourinho si trova al momento senza una squadra. Tra le ipotesi avanzate per il futuro dell'allenatore portoghese, almeno secondo i bookmaker, spicca anche un derby italiano a tinte nerazzurre: come riporta Agipronews, vale 25 su Goldbet e Better una firma dello Special One con Inter o Atalanta entro il 25 dicembre, mentre un ritorno alla Roma è in lavagna a 50.

In pole c'è però il Nottingham Forest a 2,75, seguito a 3,75 da un qualsiasi club arabo. Chiude il podio, a 6, la possibilità di vedere Mou sulla panchina di una Nazionale. 

Sezione: News / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 23:32
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
