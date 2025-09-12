Erano cinque i giocatori dell'Inter impegnati nei giorni scorsi con la nazionale italiana. Alessandro Bastoni è stato croce e delizia con la maglia della nazionale, un gol contro l'Estonia ma anche un'autorete contro l'Israele. L'attacco della Juventus è una preoccupazione non da poco e per questo, come si legge su Tuttosport, a Chivu serve la versione migliore del suo centrale, così come quella di Dimarco e Barella, entrambi non brillantissimi con la nazionale. Dei tre, Dimarco è quello che da troppi mesi sembra lontano dai suoi standard.

La buona notizia arriva però da Frattesi, che contro Israele si è rivisto in campo ed è risultato determinante nel servire la palla del momentaneo 4-2 a Raspadori. Con l'Estonia ha invece esordito in azzurro Pio Esposito e la prima in nazionale di sicuro lo avrà galvanizzato. Qualora dovesse entrare con la Juventus sarà certamente un osservato speciale.