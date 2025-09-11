Roberto Gagliardini continuerà a giocare in Serie A. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Hellas Verona ha chiuso l'accordo con l'ex centrocampista dell'Inter, svincolato dopo l'ultima esperienza al Monza. 

Data: Gio 11 settembre 2025 alle 23:47
Autore: Raffaele Caruso
