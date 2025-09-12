Come da programma, ieri ad Appiano si è rivisto Lautaro. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il capitano ha già dato ampia disponibilità a Chivu per telefono e, salvo contrattempi dell’ultima ora, giocherà titolare domani contro la Juventus.

Per il tecnico romano la tentazione si chiama Akanji, in vantaggio su Bisseck nonostante i pochissimi allenamenti assieme ai nuovi compagni. In generale, si va verso una scelta conservativa, senza rivoluzioni: "Nessuno si stupirebbe se allo Stadium giocassero dieci undicesimi dell’Inter di Inzaghi, con Mkhitaryan rilanciato al posto di Sucic e il debuttante Akanji unica novità. Non c’è niente di male ad appoggiarsi alle certezze quando i dubbi avanzano", si legge sulla rosea.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

