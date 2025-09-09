Mercoledì sarà un giorno importante anche per l'Inter Under 20 di Benny Carbone, attesa dal debutto in Youth League contro l'Ajax. Per la prima uscita in ambito europeo dei nerazzurri, fermati la scorsa stagione dai turchi del Trabzonspor dopo una cavalcata eccezionale, è stato designato un arbitro proveniente dalla Lettonia: si tratta di Edgars Maļcevs, assistito dai connazionali Mārtiņš Svipsts e Deniss Ševcenko. Quarto uomo sarà invece il neerlandese Martijn Vos.