I tifosi dell'Inter hanno scelto Lautaro Martinez come Betsson Player of the Month di agosto, secondo quanto riportato oggi da inter.it. I sostenitori interisti hanno votato attraverso i canali social ufficiali premiando l'argentino, che ha segnato una rete nel 5-0 contro il Torino e nella stessa gara ha fornito un assist a Bonny.

