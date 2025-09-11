Toccherà ad Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como, dirigere il sempre delicato incontro tra Juventus e Inter in programma sabato pomeriggio all'Allianz Stadium. Per Colombo sarà l'ottavo gettone coi nerazzurri: l'Inter vantava una striscia di sei successi consecutivi nelle partite da lui dirette, interrottasi però bruscamente lo scorso 22 aprile, nella serata della sconfitta all'ultimo secondo rimediata a Bologna quando la rete di Riccardo Orsolini in acrobazia determinò uno stop cruciale nella corsa allo Scudetto.

Serata finita non senza polemiche per la rimessa laterale di Juan Miranda che generò la rete del successo felsineo, con il terzino spagnolo che guadagnò diversi metri tra le proteste nerazzurre.