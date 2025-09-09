Dopo il rinvio della gara contro la Virtus Verona, che si giocherà mercoledì prossimo, torna in campo l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, in cerca della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi contro Novara e Pro Patria. Avversaria di domenica pomeriggio all'U-Power Stadium di Monza sarà il Lecco di Stefano Valente, una delle tre leader del girone A di Serie C insieme a L.R. Vicenza e Renate.

Partita interessante, che sarà diretta da Domenico Castellone, arbitro della sezione di Napoli, che sarà assistito da Francesco Tagliaferri di Faenza e Tommaso Mambelli di Cesena, con Enrico Cappai di Cagliari nelle vesti di quarto uomo. Il Football Video Support sarà invece gestito dal catanese Dario Testaì. Fischio d'inizio alle ore 15.