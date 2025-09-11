Benoit Cauet è protagonista oggi di un'intervista per Tuttosport. "Juve-Inter? È e sarà sempre una sfida scudetto, una partita che tutti vogliono e devono vincere. Sono due squadre che lottano per il vertice, per essere protagoniste. La Juve, dopo anni di difficoltà, sta tornando. L’Inter è ancora lì, con un ciclo nuovo da lanciare. Il risultato non sarà determinante per il campionato, visto che è solo la terza giornata, ma darà delle indicazioni importanti su quel che potrebbe essere e su ciò su cui invece si dovrà lavorare».

Il centrocampista francese ha visto crescere nelle giovanili nerazzurre Di Gregorio, oggi portiere bianconero. "È un ragazzo che deve essere preso come esempio per il settore giovanile dell’Inter. Aveva le doti per farcela: resilienza, concentrazione, determinazione, tenacia, si divertiva in allenamento, ma lavorava pure duramente. Step by step è cresciuto, ha superato i problemi incontrati sul suo percorso, vedi gli infortuni e la concorrenza, meritandosi di essere quello che è oggi, ossia uno dei portieri più forti del mondo. Radu? Probabilmente anni fa il rumeno era semplicemente considerato più pronto e più avanti rispetto a Michele. Se vede oggi quello che sta facendo Di Gregorio puoi avere dei rimpianti, visto che sta mostrando tutto il suo valore. Ma spesso la società ha dovuto fare delle scelte dettate anche della parte economica, c’erano necessità economiche di cui tenere in conto».

Si parla anche dei due fratelli Thuram. "I ragazzi hanno la stessa determinazione del padre, vogliono essere protagonisti, dare tanto alla squadra e essere decisivi nel risultato. Khephren è tanto importante per la Juve, quanto Marcus per l’Inter. Ovviamente ricoprono dei ruoli diversi, ma si tratta di due calciatori decisivi per entrambe le squadre, sebbene chiaramente ognuno possieda le proprie caratteristiche. Chivu? Nell’Inter non c’è più Inzaghi, ma penso che la linea guida sia la stessa. I nerazzurri cercheranno un gioco diverso rispetto a quello proposto negli ultimi anni, serviranno delle alternative, ma potrà fare bene".