"Provo molte emozioni, sono passati nove anni da quando ho lasciato la Francia, mi è mancata molto. Ecco perché il progetto mi è subito piaciuto. Mi avvicino alla mia famiglia, anche mia moglie è marsigliese. Sono molto felice di essere qui". Lo ha detto Benjamin Pavard, presentandosi alla stampa come nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia.
Ruolo preferito.
"Mi va bene tutto. Quando ho sentito Benatia al telefono, mi ha parlato del progetto: sono venuto per questo, mi ha subito sedotto. Non sono io a decidere la mia posizione, sono molto versatile. Gioco un po' dappertutto. Difesa a 3 o 4, terzino destro, sono a disposizione dell'allenatore".
La trattativa.
"I miei agenti erano in contatto con Benatia da un po' di tempo, poi l'affare è stato fatto l'ultimo giorno del mercato. Quando ho saputo dell'interesse dell'OM, è diventato tutto chiaro nella mia testa: raggiungere il Velodrome e giocare la Champions League con il Marsiglia. Sono emozioni da vivere. Non vedo l'ora di festeggiare le vittorie, spero già venerdì. Anche il Marsiglia è un grande club. Ho avuto la fortuna di vincere molti trofei, in grandi club come il Bayern e l'Inter. Ma Marsiglia non si può rifiutare. Le infrastrutture sono magnifiche. I tifosi sono sempre lì, avevo bisogno di vivere delle emozioni e di avvicinarmi alla mia famiglia. Tutto è stato fatto per farmi essere felice".
Rabiot ti ha consigliato di venire?
"Tutto quello che mi ha detto su Marsiglia è stato solo positivo, è molto contento della mia firma. Mi ha detto che i tifosi sono incredibili, che era qualcosa da fare. Mi ha parlato bene del club, mi ha confortato nella mia scelta, anche se conoscevo un po' la città prima di firmare".
Lo stile De Zerbi.
"L'organico è di qualità. Longoria e Benatia hanno fatto un ottimo lavoro, sono stato accolto molto bene, fin dal primo giorno. Non conoscevo personalmente De Zerbi ma so che ha fatto un ottimo lavoro. Mi riconosco nel suo stile. Spero che faremo una grande stagione. Sono rimasto molto colpito quando sono arrivato, è un club molto professionale. Mi sento bene, sono in un club di altissimo livello".
De Zerbi vulcanico?
"Credo che non abbiate mai visto Simone Inzaghi. La prima volta che sono arrivato in Italia mi sono chiesto se fosse pazzo. Ma in realtà sono persone appassionate del loro lavoro. Può essere un po' sorprendente in Francia, ma sono dei veri appassionati. Non vedo l'ora di iniziare l'avventura con l'allenatore".
Ancora sulla scelta di trasferirsi all'OM
"La Coppa del Mondo è un obiettivo, ma non sono venuto all'OM per questo. Seguo l'OM da molto tempo, ha un progetto ambizioso e interessante per me. Giocavo all'Inter. Sono venuto perché Benatia mi ha convinto presentandomi il progetto sportivo. Se sarò bravo, il ct deciderà di convocari. La cosa più importante è essere performanti con l'OM. Non ho giocato molto in Francia, voglio dimostrare il mio vero valore qui. Spero di fare una grande stagione".
Gli obiettivi.
"Non sarei venuto qui, se non pensassi che l'OM è capace di fare cose belle in Champions League. Ho lasciato la Francia a 20 anni per andare Germania, ho iniziato a Stoccarda dove mi sono evoluto. Al Bayern Monaco ho avuto la fortuna di vincere tutti i trofei. Dopodiché sono andato nel miglior club italiano e ho vinto lo Scudetto. Ho esperienza, cercherò di trasferirla ai giocatori. Sta a me dare consigli, ci sono diversi giocatori che hanno esperienza. La cosa più importante è essere solidi in difesa".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:42 Serena: "Inter e Juve, nuovo corso senza spese folli. Hanno fatto un mercato abbastanza simile, senza squilli"
- 16:28 Qui Juventus, allenamento a parte per Conceicao e Miretti. Domani alle 15 la conferenza di Tudor
- 16:14 Player of the Month di agosto, il premio va a Yildiz: superati Thuram e Nico Paz
- 16:00 Juve, Openda scalpita: "Pronto per il derby d'Italia. Mi aspetto una partita intensa"
- 15:45 Sky - Verso Juve-Inter, possibile chance per Akanji. A centrocampo in quattro per tre maglie
- 15:30 Milan, Gabbia e i derby: "L'anno scorso siamo stati più bravi noi. Ma per l'Inter parlano i risultati"
- 15:16 MVP di agosto in casa Inter, svelati i quattro giocatori candidati: aperte le votazioni
- 15:06 Juve, niente derby d'Italia per Zhegrova: "Ho parlato con Tudor, non prenderò parte alla partita con l'Inter"
- 14:48 Chivu in conferenza alla vigilia del Derby d'Italia: appuntamento anticipato alle 13:30
- 14:34 Inter Women a valanga sull'Hibernian, Piovani: "Grande prestazione, il gol preso unico neo"
- 14:20 CF - Champions League in chiaro, scelto il match di mercoledì sera su TV8
- 14:06 OM, De Zerbi su Pavard: "E' arrivato con grande entusiasmo, mi aspetto che sia il giocatore che conosciamo"
- 13:54 Pavard: "Vinto lo scudetto nel miglior club d'Italia. De Zerbi vulcanico? Non avete mai visto Inzaghi. L'OM e Rabiot..."
- 13:38 Chelsea, la FA ha presentato 74 capi d’accusa per violazioni commesse durante l’era Abramovich: la posizione del club
- 13:24 La Repubblica - San Siro, pressioni del Milan su Forza Italia? Nel frattempo spunta un nuovo piano B
- 13:18 Sky - Verso Juve-Inter, Lautaro è rientrato alla Pinetina: oggi seduta a parte, da domani lavorerà con il gruppo
- 13:10 Di Canio: "Scudetto? Napoli in pole, ecco perché. L'Inter deve ritrovare fame. Ma sul mercato..."
- 12:56 Costacurta: "Champions? L'Inter punterà allo Scudetto, tra le italiane ai quarti vedo solo il Napoli"
- 12:42 TS - Juve-Inter, Sucic al posto di Mkhitaryan? Non per forza: potrebbe star fuori un altro centrocampista
- 12:28 Sala: "La delibera sulla vendita di San Siro a Inter e Milan approderà in giunta settimana prossima"
- 12:14 Ordóñez resta sul vago: "Futuro dopo il Mondiale? Non lo so. Ora è il momento di lavorare per il Bruges"
- 12:00 -2 a JUVE-INTER, due DUBBI di FORMAZIONE per CHIVU. Un TOP e una SCOMMESSA per la DIFESA del FUTURO
- 11:45 Velasco: "All'Inter c'era confusione. Non ho mai capito cosa volesse Moratti da me"
- 11:30 fcinInter alla ricerca degli eredi di Acerbi e De Vrij: sondato il mercato tedesco, tre nomi sul taccuino
- 11:16 GdS - La Thu-La non si tocca, ma Esposito e Bonny soffiano forte
- 11:02 Boninsegna: "La Juve è favorita per due motivi. Ma per lo scudetto vedo il Napoli davanti all'Inter"
- 10:48 GdS - Roma, anche Koné tra i sacrificabili: per il FFP servono 90 milioni dalle cessioni
- 10:34 CdS - C'era una volta il Thuram decisivo nei big match. Lo scorso anno...
- 10:20 Capello: "Scudetto? Juve già avanti rispetto alle prime griglie. Chivu deve fare come me al Milan"
- 10:06 Zenga: "Juve-Inter? Ne ricordo due su tutti. Vi racconto come nacque l'Uomo Ragno. E a Chivu consiglio di..."
- 09:52 Qui Juventus - Conceiçao e Miretti a parte: la prudenza resta massima
- 09:38 TS - Lookman dal mirino Inter a quello Juve? Il colpo può arrivare già a gennaio perché...
- 09:24 TS - Vlahovic, pronta la 'marottata' a giugno? Solo se l'Inter si priverà di un big in attacco
- 09:10 GdS - Lookman, fine della telenovela? Juric potrebbe convocarlo per la prossima
- 08:56 GdS - Nazionali: nerazzurri impiegati il doppio rispetto ai bianconeri, ma c'è il ko di Conceiçao
- 08:42 Felipe Melo: "L'Inter resta la più forte, Chivu sta provando a tracciare una nuova linea. De Boer stava sulle palle a tutti, Tudor non mi fa impazzire"
- 08:28 TS - Upamecano a zero, l'Inter tenta il colpo per raccogliere l'eredità di Acerbi
- 08:14 GdS - Verso la Juve: due dubbi per Chivu. Akanji dal 1'? E a centrocampo...
- 08:00 GdS - La Roma deve vendere per il FFP: Koné per l'Inter non è mai passato di moda. Marotta e Ausilio...
- 07:45 Serturini sotto i ferri: perfettamente riuscito l'intervento al crociato del ginocchio sinistro
- 07:30 Serie A, la Refcam esordisce in Juve-Inter. Infantino: "Un'innovazione spettacolare"
- 07:00 Atletico, Simeone e l'etichetta di 'difensivista': "Argomento noioso, cosa significa esserlo?"
- 00:20 Moretto: "L'Inter lavora sottotraccia per il difensore Ordonez, è un nome concreto". Poi un retroscena sull'allenatore
- 00:00 Ha senso una rivoluzione dopo un mercato così?
- 23:50 Mkhitaryan ritira il 'Gentleman Inter': "Un premio che mi rappresenta? Non faccio apposta, sono fatto così"
- 23:48 Felipe Melo: "Inter nel mio cuore, mi dispiace essere rimasto poco. I nerazzurri mi volevano già nel 2009, poi..."
- 23:33 Gravillon torna in Italia: il Pescara pronto a riabbracciarlo, manca una formalità burocratica
- 23:19 Ciurria: "Con Carlos Augusto buon rapporto, abbiamo fatto un bel campionato col Monza"
- 23:04 Gotti: "MI piace l'approccio di Chivu all'Inter, di lui ho una buonissima impressione"
- 22:56 Qui Juve - Tattica e lavoro atletico verso l'Inter. Domani la presentazione di Zhegrova e Openda
- 22:47 Carlos Augusto a Sky: "Tra Inzaghi e Chivu una cosa diversa su tutte. Con la Juve faremo una grande partita"
- 22:35 videoA Zanetti il 'Premio Gentleman Calciatore 30 anni': "L'Inter è una grande famiglia, ho vissuto tante emozioni"
- 22:27 videoMarotta e Galliani premiati insieme: "Noi sempre amici. Ma che incaz..tura Adriano in un Monza-Varese"
- 22:21 Capello: "Mi aspetto una Champions interessante. Voglio vedere se qualcuno ha capito come battere il PSG"
- 22:07 L'Inter cala il poker: Hibernian travolto 4-1, ipotecato il passaggio del turno in Women's Europa Cup
- 22:05 videoLautaro vince il 'Gentleman Fair Play Serie A': "Orgoglioso di aver ricevuto questo premio. Forza Inter"
- 21:54 Bergomi: "Juve-Inter, spero in una bella partita con tanti gol. Sui nerazzurri in Champions League..."
- 21:40 Da Mkhitaryan a Carlos Augusto fino a Javier Zanetti: tutti i premiati dell'Inter al Gentleman Fair Play
- 21:25 UFFICIALE - Eriksen tenta l'avventura in Bundesliga: l'ex interista è un nuovo giocatore del Wolfsburg
- 21:11 Inter favorita per lo Scudetto anche per Opta: la squadra di Chivu mette in fila Napoli e Roma
- 20:56 Ludi su Nico Paz: "Vale tanto adesso e in futuro ancora di più. Però noi non lo vendiamo"
- 20:41 Romano: "Upamecano, il Bayern sta lavorando al rinnovo. L'Inter lo apprezza, ma per definirlo un obiettivo di mercato..."
- 20:27 CIES - Probabilità di titolo, Serie A tra i campionati più incerti: Inter in vantaggio su Juve e Napoli
- 20:13 videoCarlos Augusto: "Favorita per lo scudetto? Io dico sempre l'Inter. Con la Juve faremo di tutto per vincere"
- 19:59 Serie A, Nico Paz primo Rising Star of the Month. De Siervo: "Incarna lo spirito del premio"
- 19:44 La recensione al mercato dell'Inter: tra i tifosi prevale la via di mezzo, ma il livello si abbassa
- 19:29 Women's Europa Cup, alle ore 20 Inter in campo contro l'Hibernian: le formazioni ufficiali
- 19:14 Lautaro duro con l'arbitro Roldan: "Non si è comportato bene, ci minacciava continuamente con la questione del Mondiale"
- 19:00 Rivivi la diretta! -3 a JUVE-INTER, ora BASTA: a TORINO per VINCERE! La prima di AKANJI ad APPIANO, rebus CALHA
- 18:47 Champions, il computer di Opta sfiducia le italiane: Inter al 3% di chance vittoria, va peggio alle altre