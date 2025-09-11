È la grande novità di oggi la decisione presa dal Comitato Esecutivo UEFA riunitosi oggi che riguarda la Champions League e che va in soccorso ai club. Secondo quanto stabilito durante la riunione di oggi, le squadre impegnate nella massima competizione europea potranno sostituire massimo un giocatore di quelli inseriti nella lista UEFA in caso di gravi infortuni.

"Il Comitato Esecutivo ha approvato un emendamento ai regolamenti delle competizioni per club maschili UEFA 2025/26 che consente la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento in caso di infortunio o malattia di lunga durata durante la fase a gironi, fino alla 6a giornata inclusa", si legge nella nota pubblicata anche da Calcio e Finanza che riporta inoltre anche quanto comunicato dalla Federcalcio europea: "Le motivazione di questo adattamento è garantire che le liste delle squadre non vengano ridotte ingiustamente e che i calciatori siano tutelati da ulteriori pressioni di carico di lavoro".