Nell'articolo che La Repubblica dedica oggi ai fratelli Thuram non mancano una serie di aneddoti riguardanti la famiglia, l'interista Marcus e lo juventino Khéphren, oltre a papà Lilian.

Marcus, ad esempio, si chiama così per Marcus Garvey, un sindacalista giamaicano che lottò per i diritti dei neri, mentre il fratello Khéphren è un richiamo al faraone egizio. Si sono sfidati due volte "di sfuggita", 45' in Guingamp-Monaco del 2019 e 19' complessivi negli ultimi due confronti tra Juve e Inter. Mai compagni di squadra, convocati in nazionale ma senza giocare ancora 1' assieme.

Papà Lilian ha provato a indirizzarli verso altre discipline, ma è prevalsa la passione per il pallone. Da giovanissimo l'interista ha giocato una volta sola da difensore nel Barcellona Escola, ma il padre gli "impedì" di giocare ancora in quel reparto e anche allo stesso Marcus non piacque. Del forte legate tra fratelli già si sa: ad agosto Khéphren era a San Siro a veder giocare il fratello.