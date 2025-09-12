Prima chiamata da giocatore dell'Olympique Marsiglia per Benjamin Pavard, inserito da Roberto De Zerbi nella lista dei 21 giocatori convocati per la partita di Ligue 1 contro il Lorient, in programma stasera al Velodrome. Non è escluso che l'ex difensore dell'Inter esordisca subito, come anticipato in conferenza stampa dall'ex tecnico di Sassuolo e Brighton.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 12 settembre 2025 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
