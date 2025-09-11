Ademola Lookman è atteso a Zingonia. Dopo aver disputato i primi minuti stagionali con la Nigeria, l'attaccante cercato dall'Inter in estate ha fatto rientro in Italia.

Da capire se sarà subito a disposizione di Juric. Non ci saranno ulteriori provvedimenti disciplinari da parte del club, il tecnico della Dea e il suo staff lo valuteranno a livello fisico e decideranno se convocarlo per la partita di domenica con il Lecce. I tempi sono strettissimi.