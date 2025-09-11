André Onana è, come già detto nelle scorse ore, un nuovo giocatore del Trabzonspor. Il portiere ex Inter, subito dopo essere atterrato a Trebisonda, ha espresso ai cronisti presenti le sensazioni per questa nuova avventura in Turchia: "Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell'amore, rendendoli felici sul campo" ha detto l'ormai ex United che poi ha parlato anche dell'imminente match contro il Fenerbahce, impegno durante il quale si scontrerà con l'ex compagno di squadra ai tempi dei nerazzurri, Milan Skriniar.

Sul match con il Fenerbahce di Skriniar e fresco di addio di Mourinho:

"Certo che sono pronto, sono sempre pronto. Anzi, direi che sono pronto per questo genere di cose. Ogni giocatore vuole giocare ed essere coinvolto in questo tipo di partite. Certo, giocheremo contro un avversario importante e forte. Ma siamo anche consapevoli dei nostri punti di forza. Sarà una partita importante per noi".