Intervista del Corsport a Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli e oggi commentatore tv.

A 34 anni ha deciso cosa farà da grande?

"Non ancora. Per ora so che commenterò la Champions da giovedì prossimo. Si comincia con Manchester City-Napoli".



Mercoledì c’è Ajax-Inter. L’Inter di Chivu.

"Al Mondiale per club ho tifato Inter: fare due finali in due anni solari è una cosa straordinaria e mi era anche piaciuto il modo in cui Inzaghi s’era esposto dichiarando i tre obiettivi. Meritavano di vincere qualcosa. Ora ripartono con Chivu ed è un punto interrogativo: s’è chiuso un ciclo e la squadra deve adattarsi alla novità. Tra l’altro ha il cammino peggiore. Se riuscirà a superare la prima fase, però, potrà avere ambizioni. E la vedo favorita per lo scudetto".



E il Napoli?

"Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti, non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano. Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile: ha fatto un miracolo vincendo lo scudetto con una rosa molto corta e tanti infortuni, e continua ad adattare le sue idee ai giocatori. Ora sta facendo convivere McTominay e De Bruyne, mantenendo l’equilibrio. È super".



Quale italiana s’è rinforzata di più e meglio in ottica Europa?

"La Roma. Ma in generale, dipende tutto da come sarà gestita fisicamente la stagione. L’Inter è arrivata morta all’ultima finale".



L’élite Champions di Ghoulam.

"Psg favorito, poi le inglesi e il Barcellona. Il Barça mi piace: ha leggerezze difensive, d’accordo, ma anche giovani eccezionali e un top assoluto".