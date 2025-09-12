Nel giorno della sua presentazione alla stampa come nuovo giocatore del Milan, Adrien Rabiot non ha nascosto le sue ambizioni per questa stagione: "Personalmente, sono venuto qua per far qualcosa di grande, per vincere lo scudetto - le parole del centrocampista francese -. Se sono venuto qua, è per vincere. Poi ci sono altri fattori che entrano in gioco, proverò a far tutto per portare la squadra il più in alto possibile. Vedremo dove saremo a febbraio-marzo per poter capire cosa possiamo fare. Ora dobbiamo lavorare, seguire il mister che sa come gestire un club di questo livello. Juve? Hanno preso giocatori forti in attacco, sarà una delle squadre che può lottare per vincere il campionato".