Inter e Juve arrivano all'appuntamento del derby d'Italia dopo un'estate ricca di contraddizioni, durante la quale le rose non sono state completate a dovere. E il pensiero espresso da Fulvio Collovati ai microfoni di Panorama: "Juve-Inter sempre una grande partita, anche se negli ultimi tempi le squadre hanno un po' di problemi - le parole del campione del mondo 1982 -. I bianconeri di costruzione, mentre per i nerazzurri c'è ancora un punto interrogativo sul valore di Chivu che, come Tudor, non ha avuto voce in capitolo sul mercato. L'Inter aveva bisogno di rinforzi in difesa, non in fase offensiva".
Sezione: News / Data: Ven 12 settembre 2025 alle 15:19
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari
Altre notizie - News
Collovati: "Inter, punto interrogativo sul valore di Chivu. E sul mercato servivano rinforzi in difesa"
Terza giornata di Serie A, la Lega Calcio torna in campo con Legambiente per 'Puliamo il Mondo': le iniziative
"Non sono qui per stravolgere': Chivu spiega la sua idea di Inter, tra certezze passate e aggiunte future
Amoruso: "Derby d'Italia importante per acquisire maggiore sicurezza. Chivu? Compito arduo, ma può fare bene"
Bookies - Mourinho, futuro in Italia? In lavagna anche il ritorno all'Inter e il 'derby nerazzurro' con l'Atalanta
Bertoni: "Il centrocampo del Napoli è il più forte insieme a quello dell'Inter". Poi parla dell'arrivo di Dzeko a Firenze
Altre notizie
Venerdì 12 set
- 15:48 Atletico Madrid, Simeone 'risponde' a Cerezo: "Se il presidente dice che siamo una squadra da titolo..."
- 15:33 Juventus, Tudor: "Inter la più forte d'Italia negli ultimi anni. Conceicao da 50/50, Openda può partire dall'inizio"
- 15:19 Collovati: "Inter, punto interrogativo sul valore di Chivu. E sul mercato servivano rinforzi in difesa"
- 15:05 Amorim spiega l'addio di Onana: "All'Inter ha fatto grandi cose, ma noi e lui abbiamo capito che..."
- 14:50 Terza giornata di Serie A, la Lega Calcio torna in campo con Legambiente per 'Puliamo il Mondo': le iniziative
- 14:35 "Non sono qui per stravolgere': Chivu spiega la sua idea di Inter, tra certezze passate e aggiunte future
- 14:21 Chivu difende Bisseck: "È facile giudicare, io l'ho scelto per un motivo. Se al primo errore ti lanciano le pietre..."
- 14:07 Lotta scudetto, Pioli mette pressione al Napoli: "Anche quest'anno sono i favoriti"
- 13:54 Chivu: "Non carichiamo più di tanto Juve-Inter, serve la giusta serenità. Calhanoglu? Ha scelto di restare"
- 13:52 Serie A, va a Nicola il primo 'Coach of the Month' stagionale. De Siervo: "Ben oltre l’etichetta di ‘specialista delle salvezze’"
- 13:38 Footy Headlines - Strisce a zig-zag e loghi in giallo intenso: le prime immagini della maglia Home dell'Inter 2026/27
- 13:24 Toldo: "Chivu è arrivato all'Inter presto perché ha qualità". Poi racconta il suo derby d'Italia del cuore
- 13:10 Bayern Monaco, Freund sul rinnovo di Dayot Upamecano: "Non c'è una scadenza. Speriamo rimanga con noi a lungo"
- 12:56 Milan, Rabiot non si nasconde: "Sono venuto qui per vincere lo scudetto"
- 12:42 Amoruso: "Derby d'Italia importante per acquisire maggiore sicurezza. Chivu? Compito arduo, ma può fare bene"
- 12:28 UFFICIALE - L'ex interista Gagliardini si trasferisce all'Hellas Verona: i termini dell'accordo
- 12:28 OM-Lorient, prima convocazione per Pavard: l'ex difensore dell'Inter tra i 21 convocati di De Zerbi
- 12:14 Damiani: "Derby d'Italia, Juve e Inter partono alla pari. Bremer-Thuram scontro tra titani, forse sarà il duello decisivo"
- 12:00 -1 a JUVE-INTER, le PROBABILI FORMAZIONI: CHIVU non rischia. AKANJI la svolta in DIFESA?
- 11:45 Betsson Player of the Month di agosto: i tifosi dell'Inter scelgono Lautaro Martinez
- 11:30 CdS - Mercato: avanzati 25 milioni di euro. Akanji non basta? Sul taccuino c'è Ordoñez
- 11:16 CdS - Chivu va sul sicuro e lancia Akanji: la probabile formazione
- 11:02 Capello: "Domani importante soprattutto per la Juve. Inter, il problema per Chivu. Akanji mi piace tantissimo"
- 10:48 Genoa, Frendrup: "Le voci di mercato? Ho fatto l'abitudine. Dico che..."
- 10:34 Farioli: "Un ritorno in Italia? Non lo escludo, ma andarsene è stato fondamentale"
- 10:20 La Repubblica - I fratelli Thuram avversari in Juve-Inter: storia e aneddoti tra club e nazionale
- 10:06 TS - L'Inter ritrova i cinque azzurri: il "borsino" tra alti e bassi e un osservato speciale
- 09:52 Serena: "Mercato Inter? I nomi giusti erano altri. Juve avanti nel pronostico"
- 09:38 TS - Inter, Ordóñez costa già molto e il prezzo salirà. Due le alternative in difesa
- 09:24 TS - Trofei ed esperienza, l'Inter a Torino punta sul curriculum: il confronto con la Juve
- 09:10 Qui Juve - Conceiçao out, pronto Koopmeiners: la probabile formazione di Tudor
- 08:56 Atalanta, il ds D'Amico: "Lookman come Koopmeiners? Casi molto simili e non piacevoli da vivere"
- 08:42 Stramaccioni: "Juve-Inter va oltre qualsiasi etichetta. Tudor sta funzionando, Chivu ha ereditato una situazione difficile. Akanji? Che colpo!"
- 08:28 Cuadrado: "L'Inter è più forte, la Juve è la Juve: vinca il migliore! A Milano con Inzaghi..."
- 08:14 GdS - Chivu si appoggia alle certezze: la probabile formazione. Akanji unica novità
- 08:00 CdS - Un solco separa Inter e Juve: i numeri del mercato parlano chiaro. Sarà l'ultima sfida per Ausilio?
- 00:00 Il cantiere è aperto, ma il progetto è chiaro. Domani capiremo qualcosa di più
Giovedì 11 set
- 23:47 Gagliardini resta in Serie A, accordo trovato: l'ex Inter riparte da Verona
- 23:39 Atalanta, riecco Lookman: atteso a Zingonia per un confronto con Juric. Convocato contro il Lecce?
- 23:32 Bookies - Mourinho, futuro in Italia? In lavagna anche il ritorno all'Inter e il 'derby nerazzurro' con l'Atalanta
- 23:18 Bertoni: "Il centrocampo del Napoli è il più forte insieme a quello dell'Inter". Poi parla dell'arrivo di Dzeko a Firenze
- 23:04 Onana sposa il Trabzonspor e ritrova Skriniar come avversario: "Pronto per questo genere di sfide"
- 22:50 Calori: "Inter principale antagonista del Napoli. Ma occhio alla Juve: è tosta"
- 22:36 Champions League, i club potranno sostituire nella prima fase un giocatore nelle liste UEFA per infortunio grave
- 22:22 Chivu vs Tudor, 5 precedenti tra campo e panchina: il bilancio sorride al romeno
- 22:08 Marianella: "Akanji straordinario, farà la differenza. In estate andranno sostituiti adeguatamente 4-5 giocatori"
- 21:52 Akanji: "L'Inter è un top club d'Europa, voglio vincere. Tre compagni mi hanno scritto subito, la maglia di Vieri..."
- 21:38 Donnarumma sposa il City ma non dimentica il PSG: "Sollevare la Champions è stata un'emozione unica"
- 21:24 GdS - Verso Juve-Inter, a centrocampo si rivede Mkhitaryan dal 1'. Esordio per Akanji
- 21:10 Colombo per Juventus-Inter: con lui solo vittorie per i nerazzurri, fino a quella sera a Bologna...
- 20:56 Coppa Intercontinentale 2025, confermato il format dell'anno scorso: si parte con Pyramids FC-Auckland City
- 20:28 Di Livio: "L'Inter ha già perso una gara, perdendone un'altra partirebbero le polemiche". Poi dice la sua sullo Scudetto
- 20:14 Juventus, Tudor: "L'Inter è una grande squadra, ha giocatori maturi. Questa partita vale più di tre punti"
- 20:00 Esposito: "C'è stata una trattativa con il Parma, su di me anche club esteri. Ecco perché ho scelto il Cagliari"
- 19:45 Mutu: "Juve offensivamente più completa dell'Inter. Confido in Chivu, ma servirà un percorso"
- 19:30 Cauet: "Di Gregorio tra i più forti al mondo. Rimpianto Inter? Dico che..."
- 19:15 Akanji, voglia di Inter: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta"
- 19:00 Rivivi la diretta! MENO DUE a JUVE-INTER, riecco LAUTARO! AKANJI in, SUCIC out? Chivu riflette. E dal MERCATO...
- 18:49 Prati ammette: "Esposito mi ha impressionato, vedo tutti i giorni il suo grande talento"
- 18:35 Luis Henrique alla scoperta dell'Italia: weekend di relax sulla Costiera Amalfitana
- 18:21 Ipotesi Milan-Como a Perth, la UEFA: "Ci sono molte questioni da risolvere. Non è stata presa alcuna decisione"
- 18:07 Glionna dopo il 4-1 sull'Hibernian: "Vittoria importante, ma la qualificazione è ancora aperta"
- 17:53 UFFICIALE - Niente San Siro, la UEFA annuncia: la finale di Champions League 2026/27 sarà al Metropolitano di Madrid
- 17:39 Ghoulam: "L'Inter meritava di vincere qualcosa lo scorso anno, ora con Chivu è un'incognita"
- 17:25 Juve, Cambiaso prima del derby d'Italia: "Siamo pronti e carichi. Tudor? Ci fa correre parecchio"
- 17:10 Nainggolan: "Derby d'Italia, vince l'Inter. Inzaghi? Uno scudetto in quattro anni con quella squadra è troppo poco"
- 16:56 CF - Serie A e questione stadi: la Lega propone il nome di Lorenzo Vitali come figura di supporto
- 16:42 Serena: "Inter e Juve, nuovo corso senza spese folli. Hanno fatto un mercato abbastanza simile, senza squilli"
- 16:28 Qui Juventus - Allenamento a parte per Conceicao e Miretti. Domani alle 15 la conferenza di Tudor
- 16:14 Player of the Month di agosto, il premio va a Yildiz: superati Thuram e Nico Paz