Inter e Juve arrivano all'appuntamento del derby d'Italia dopo un'estate ricca di contraddizioni, durante la quale le rose non sono state completate a dovere. E il pensiero espresso da Fulvio Collovati ai microfoni di Panorama: "Juve-Inter sempre una grande partita, anche se negli ultimi tempi le squadre hanno un po' di problemi - le parole del campione del mondo 1982 -. I bianconeri di costruzione, mentre per i nerazzurri c'è ancora un punto interrogativo sul valore di Chivu che, come Tudor, non ha avuto voce in capitolo sul mercato. L'Inter aveva bisogno di rinforzi in difesa, non in fase offensiva".