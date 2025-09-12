Roberto Gagliardini è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona come comunicato in una nota dal club scaligero. "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista italiano Roberto Gagliardini, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026", si legge nella nota della società.

