Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e l’AD Luigi De Siervo sono intervenuti recentemente in più occasioni per spingere sul fronte infrastrutture, sottolineando la necessità per il nostro Paese di dotarsi di stadi all’avanguardia. Un rinnovamento che non può più essere rimandato, soprattutto ora che in ballo c’è la possibilità di ospitare gli Europei del 2032. Per questo motivo, rivela Calcio e Finanza, è stata individuata una figura che possa appoggiare la Confindustria del calcio in questo lungo discorso: nelle ultime assemblee di Lega sarebbe stato proposto il nome di Lorenzo Vitali.
Vitali è stato Chief Administrative Officer & General Counsel della Roma, prima di lasciare il club giallorosso in estate a caccia di nuove sfide professionali. Oltre a essere stata una figura di riferimento per la Roma nei rapporti con la Lega, Vitali si è occupato in prima persona del progetto per il nuovo stadio del club giallorosso a Pietralata, affiancandosi in diverse occasioni a Lucia Bernabè, la manager incaricata di riferire direttamente ai Friedkin sul dossier.
Autore: Christian Liotta
