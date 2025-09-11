Tanta voglia di Inter per Manuel Akanji. Arrivato dal Manchester City a poche ore dal gong di fine mercato, il difensore svizzero scalpita e punta il primo match ufficiale con il Biscione, in programma sabato alle ore 18 nella tana della Juventus: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta" il messaggio postato dal classe '95 su Instagram a pochi giorni dal Derby d'Italia. 

Sezione: Focus / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 19:15
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print