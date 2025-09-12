Per via della sua collocazione prematura in calendario, il derby d'Italia non emetterà verdetti definitivi a livello di classifica, secondo Oscar Damiani. Che mette Inter e Juve sullo stesso piano alla vigilia della sfida di Torino: "Sarà una partita aperta in cui può succedere di tutto. La Juve non sarà particolarmente favorita, vedo molto equilibrio e un 50 e 50 di partenza - le parole del noto procuratore a TuttoJuve.com -. In questo momento non c'è una squadra che ha più da perdere rispetto all'altra; chi vincerà riuscirà ad acquisire una carica di entusiasmo importante. Per chi perderà, invece, sarà un po' più in salita l'inizio di questa stagione".

Saranno tanti i duelli in campo, ma per Damiani uno più degli altri potrebbe risultare determinante: "Marcus Thuram ha grande personalità, affrontarlo diventa un problema perché è forte sia tecnicamente che fisicamente. Con Bremer uno scontro tra titani e, forse, quello decisivo per la partita".