Il mercato è appena finito, ma le trattative non dormono mai e così la Gazzetta dello Sport rilancia un nome in chiave Inter: è quello di Manu Koné della Roma. Il mediano francese, già accostato ai nerazzurri qualche settimana fa, resterebbe tra gli obiettivi sensibili di Marotta e Ausilio per il prossimo futuro, soprattutto considerando la necessità dei giallorossi di ricavare almeno 90 milioni dalle cessioni come sottolineato proprio dalla rosea. D'altronde, lo stesso Ranieri è stato chiaro: bisognerà riequilibrare i conti per evitare il rischio di penalizzazioni da parte della Uefa, con lo spettro dell'esclusione dalle coppe dietro l'angolo.

"Il 24enne Koné ora corre felicemente per Gasperini, ma resta pur sempre il centurione trattenuto ad agosto solo sull’onda della protesta popolare - si legge -. Nella pratica, il centrocampista tanto bramato potrà tornare l’obiettivo primario interista se il club giallorosso dovesse abbassare le vecchie difese. Ben più di Lookman, era Manu l’obiettivo prioritario di Marotta, Ausilio e, soprattutto, Chivu. L’allenatore voleva cambiare l’Inter proprio attraverso un centrocampista di questa taglia, così forte nel fisico e nella tecnica: non a caso, solo per un mediano di tali rare fattezze, Oaktree aveva acconsentito a una spesa “straordinaria” da oltre 40 milioni, fuori misura rispetto allo standard degli altri colpi. Nonostante l’accordo di Ferragosto sembrasse a un passo, spinto proprio dalla necessità romanista di far cassa, il dietrofront dalla Capitale ha cambiato d’improvviso il quadro di insieme".

A Milano, poi, è arrivato Andy Diouf, che però con Koné ha in comune solo il passaporto. "Il futuro è una terra inesplorata e inesplorabile, nessuno può sapere dove si spingerà Gasperini che, da Svilar a Soulé, ha pure altri gioielli da sacrificare. Nessuno, però, brilla quanto Koné, sogno interista non di una, bensì di due estati", si legge.

