Intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex attaccante Daniel Bertoni ha parlato della stagione calcistica appena iniziata, definendo il centrocampo del suo ex Napoli "sicuramente il più forte insieme a quello dell'Inter".

Poi, da ex Fiorentina, ha anche risposto sull'arrivo in Toscana dell'ex nerazzurro Edin Dzeko:

"La qualità più importante di Dzeko è l'esperienza, ma anche i suoi gol. È stato importante aver comprato tanti giovani per formare una squadra per il futuro e i ragazzi al contempo possono farsi le ossa in serie a che è un campionato difficile".