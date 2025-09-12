Anche l'Atletico Madrid è pronto a tornare in campo in Liga, dove affronterà il Villarreal al rientro dalla sosta nazionali. Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros e avversario dell'Inter nella fase campionato di Champions League, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida e fare il punto sul momento della sua squadra e fissare gli obiettivi: "Abbiamo avuto poco tempo, come tutte le squadre durante le pause per le partite internazionali. Ci siamo concentrati sull'individuazione degli errori e sull'intensificazione del lavoro in quelle aree. Speriamo che i giocatori della nazionale arrivino riposati per una partita importante".
Il Cholo lascia poi un commento sulla finale di Champions League 2026/27 al Metropolitano ("È un momento estremamente importante soprattutto per il club, quindi immagino che saranno felici") e sulle parole di Enrique Cerezo, che vede nell'Atleti una squadra pronta a vincere un titolo: "Mi conoscete da molto tempo. Se lo dice il presidente, è vangelo", la replica dell'argentino.
Autore: Stefano Bertocchi
Altre notizie - Eurorivali
Altre notizie
