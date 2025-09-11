La FIFA ha svelato le date e le sedi delle prime due partite della Coppa Intercontinentale FIFA 2025™, la competizione mondiale per club che permette ai campioni di tutte e sei le confederazioni di competere sul palcoscenico del calcio mondiale ogni anno.
Nel 2025, come nel 2024, il torneo si svolgerà con un format aggiornato, in cui le squadre che parteciperanno alla fase di apertura si contenderanno la Coppa Afro-Asiatica-Pacifica FIFA in casa, dando a queste squadre la possibilità di giocare in una competizione FIFA davanti ai tifosi locali.
La squadra di casa per la Coppa Afro-Asiatica-Pacifica FIFA viene determinata a rotazione e condivisa annualmente tra AFC e CAF. Questo offre ai club la possibilità di ospitare partite competitive a livello mondiale, il che significa che più persone che mai potranno vedere la propria squadra in azione in una partita FIFA.
Nei play-off della Coppa Afro-Asia-Pacifico FIFA (partita 1), il Pyramids FC, vincitore della CAF Champions League 2024-2025, affronterà l'Auckland City FC, vincitore della OFC Champions League 2025, alle 21:00 (ora locale) al 30 June Stadium del Cairo, in Egitto, domenica 14 settembre 2025.
I vincitori affronteranno poi l'Al Ahli FC, vincitore dell'AFC Champions League Elite 2024-2025, al King Abdullah Sports City Stadium, per aggiudicarsi la Coppa Afro-Asia-Pacifico FIFA (partita 2) alle 21:00 (ora locale) di martedì 23 settembre 2025 e un posto nella fase successiva.
Il vincitore della Coppa FIFA Africa-Asia-Pacifico accederà alla fase successiva di partite, a partire dalla terza partita – il Derby delle Americhe FIFA – che si disputerà mercoledì 10 dicembre 2025. Questo scontro vedrà sfidarsi il Cruz Azul, vincitore della Concacaf Champions Cup 2025, e i futuri campioni della CONMEBOL Libertadores 2025, che saranno proclamati campioni il 29 novembre 2025.
I vincitori della partita 4 affronteranno il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League 2024/25, nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA mercoledì 17 dicembre 2025 (partita 5).
La sede delle partite 3, 4 e 5 verrà comunicata a tempo debito.
Autore: Mattia Zangari
