Aldo Serena, ex attaccante di Juventus e Inter, ha parlato oggi ai microfoni de La Repubblica, nella sua edizione torinese, in vista del derby d'Italia di questo weekend, che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre: "Adesso ha un nuovo corso, senza spese folli, ed è giusto che sia così in un campionato non di riferimento come il nostro. David è arrivato a parametro zero, Openda ha completato l’attacco, dando a Tudor una variante. Entrambe si sono mosse bene, ma con potenzialità limitate rispetto a un tempo", ha detto in merito alla nuova Juve.

La convince Tudor?

"Secondo me è tornata a una Juventus all’antico, nel solco della tradizione. Una squadra solida, intensa nella fase difensiva, che cerca di arrivare velocemente in porta verticalizzando, visto che ha i giocatori per poterlo fare".

Sul mercato di Inter e Juventus: "L'ho trovato abbastanza simile, senza squilli di tromba. L'Inter aveva identificato alcuni giocatori che avrebbero potuto completare la rosa, come Lookman, Koné e Leoni, ma che poi sono arrivati altri calciatori validi come Susic, Bonny e Akanji, che l'hanno comunque completata purt non essendo gli obiettivi iniziali".