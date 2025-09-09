Si sono tenute tra ieri e oggi a Coverciano le prove finali del corso UEFA Pro, che rappresenta il massimo livello di formazione per un tecnico. Il cosiddetto ‘Master’ è infatti l’ultimo step di studio per chi voglia intraprendere la carriera da allenatore e la conseguente qualifica abilita a guidare tutte le squadre calcistiche, sia maschili che femminili, a qualsiasi livello, anche in Serie A. Tra i tecnici che hanno ottenuto il fatidico patentino anche due capi allenatore del campionato italiano come Cesc Fabregas e Fabio Pisacane. Alla prova finale sono stati presenti anche Marek Hamsik, l’attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini; lo ‘storico’ vice di Max Allegri, Marco Landucci, e gli attuali allenatori dell’Atalanta Under 23 e della Juventus Primavera, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin.

Ecco l’elenco completo di tutti coloro che hanno sostenuto gli esami finali tra ieri e oggi. Nei prossimi giorni il Settore Tecnico ufficializzerà i nuovi tecnici UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini.