Se nomini il derby d'Italia, nella testa di Francesco Toldo si riaccende il ricordo di quell'incredibile epilogo della sfida del 2002, a San Siro, quando l'Inter pareggiò grazie a un gol in mischia a cui partecipò attivamente anche il portiere: "Una delle cose più divertenti che abbia vissuto da calciatore. Cerco di ricordare le nostre rimonte, soprattutto. Il mio gol ai bianconeri nel 2002 è il momento che rimane di più, concedetemelo anche se per la verità era un Inter-Juve", ha raccontato a il Quotidiano Sportivo.

Passando alla stretta attualità, Toldo ha speso belle parole per Cristian Chivu: "Una persona con un ottimo carattere. E’ arrivato sulla panchina dell’Inter piuttosto presto perché ha qualità. E’ chiaro che sono da mettere in conto difficoltà all’inizio".