"Derby d'Italia? Vince l'Inter, che per me rimane la più forte in Serie A. Inzaghi ha avuto la squadra migliore in Italia negli ultimi quattro anni e ha vinto un solo scudetto: per me è troppo poco. I nerazzurri sono troppo superiori agli altri". Lo ha detto Radja Nainggolan, ospite sul canale Youtube 'Fantalab'.

Parlando della sua esperienza in nerazzurro, il belga ricorda come era il giovane Lautaro Martinez: "Non giocava perché in campo ci andava Icardi. Comunque si vedeva che era fortissimo, ma aveva davanti il capitano della squadra. Poi succede un problemino prima di una partita a Francoforte (contro l'Eintracht, ndr) da cui Icardi si tira fuori per una questione che non mi riguarda. Da quel momento in poi inizia a giocare Lautaro, che nei pochi minuti che gli concedeva l'allenatore faceva gol. Era più bravo a legare il gioco rispetto a Icardi, che non ha eguali in area di rigore".