Il calciomercato sembra non essere ancora finito. Su Tuttosport si parla infatti ancora di possibili acquisti, come quello di Dayot Upamecano, a cui secondo il quotidiano l'Inter vorrebbe consegnare l'eredità di Francesco Acerbi.

Il Bayern Monaco farà di tutto per rinnovare il contratto in scadenza a giugno, visto che il centrale è un titolarissimo di Kompany, ma l'Inter vanta ottimi rapporti coi procuratori e sta attendendo per capire se c'è spazio o meno per un blitz. 

Il francese compirà 27 anni il 27 ottobre, ha già vinto tre campionati in Germania e due in Austria, più varie coppe nazionali e la Nations League con la Francia, dove è un cardine anche per Deschamps.

