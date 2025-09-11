Il calciomercato sembra non essere ancora finito. Su Tuttosport si parla infatti ancora di possibili acquisti, come quello di Dayot Upamecano, a cui secondo il quotidiano l'Inter vorrebbe consegnare l'eredità di Francesco Acerbi.

Il Bayern Monaco farà di tutto per rinnovare il contratto in scadenza a giugno, visto che il centrale è un titolarissimo di Kompany, ma l'Inter vanta ottimi rapporti coi procuratori e sta attendendo per capire se c'è spazio o meno per un blitz.