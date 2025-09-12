Per i punti e per l'autostima. Secondo Nicola Amoruso, Inter e Juve cercano questo dal derby d'Italia, che in questa stagione cade già alla terza giornata di campionato: "Mi aspetto una bella partita, sarà importante per acquisire maggiore sicurezza", le parole dell'ex attaccante bianconero a Tuttomercatoweb.com.

Se la Vecchia Signora si presenta al big match a punteggio pieno, i nerazzurri devono cancellare il ko contro l'Udinese, spiega Amoruso: "I nerazzurri non sono partiti benissimo, ma Chivu è un allenatore motivato che ha idee importanti. Il compito che gli è stato assegnato è arduo, ora deve dimostrare di valere: può fare bene".