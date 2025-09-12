"Sono emozionato di tornare a giocare a Firenze". Sono le prime parole pronuciate in conferenza da Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina atteso domani dal ritorno al Franchi per sfidare il Napoli di Antonio Conte: "Antonio è tra i top del mondo per l'identità che sa dare alle sue squadre e per i titoli che ha vinto. Abbiamo preparato tante strategie ma poi saranno i giocatori a fare la differenza".

Il tecnico viola mette poi pressione agli azzurri nella corsa scudetto: "Hanno vinto due scudetti in tre anni e si sono rinforzati tantissimo. Sono la favorita anche quest'anno e possono competere anche in Champions. Domani quant'è il divario sarà il campo a dirlo, noi siamo una buona squadra e ad oggi il livello è simile: anche noi abbiamo avuto 2 settimane per prepararla e delle assenze. Ho grande fiducia anche se conosciamo la forza degli avversari".