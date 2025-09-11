"C'è qualcuno dei nuovi giocatori del Cagliari che ti ha impressionato?". La domanda, avanzata da Sky Sport, è per Matteo Prati, centrocampista del Cagliari che elegge un ex nerazzurro appena sbarcato in Sardegna: "I nuovi arrivati sono tutti disponibili e stanno dando grande nome. Se devo fare un nome dico Seba Esposito: già in Nazionale traevo degli spunti, ma a viverci tutti i giorni vedi che grande talento sia. Spero ci possa dare una grandissima mano".