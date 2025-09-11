La corsa allo scudetto 2025-26 sarà un affare a due che potrebbe vedere l'inserimento di una terza incomoda, secondo Alessandro Calori: "Alla lunga, l’Inter potrebbe essere l’antagonista principale del Napoli. La Juve, però, appare tosta: deve mantenere quanto fatto nel pre-campionato", il pensiero espresso in esclusiva a Tuttomercatoweb.com dall'ex difensore del Perugia . 

Sezione: News / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 22:50
Autore: Mattia Zangari
