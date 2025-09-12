Morten Frendrup è il miglior recuperatore di palloni in Serie A: questo dicono i numeri della scorsa stagione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il mediano danese ha parlato anche delle tante voci di mercato che lo hanno visto protagonista nell'ultima sessione estiva. La pià insistente parlava di Inter.

In tre anni e mezzo è diventato il giocatore più presente della rosa (129 gare), ad appena 24 anni. Si sarebbe aspettato di diventare un simbolo del Grifone, quando arrivò qui nel 2022 non ancora affermato?

"Il mio calcio è costruito innanzitutto su tre concetti base: poter giocare, stare bene ed essere felice. Nient’altro. Ecco perché oggi posso confermare di essere molto soddisfatto della mia esperienza al Genoa. Io leader? Le dico questo: ce ne sono tanti in squadra, e comunque non necessariamente sei un leader perché hai giocato tante partite".

E’ stato uno degli uomini-mercato del Genoa sino alla chiusura dei trasferimenti. Le ha pesato allenarsi con il pensiero che poteva essere ceduto?

"Non ne sono stato condizionato, ho fatto l’abitudine che si possano creare situazioni simili in periodi di mercato. Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa".